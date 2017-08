Piero Ottone. Il giornalista gentleman: il documentario su Rai Storia

In tv: omaggio al giornalista recentemente scomparso, giovedì 3 agosto su Rai Storia.

"Giornalista e scrittore, Piero Ottone, pseudonimo di Pierleone Mignanego, si è spento lo scorso 16 aprile a Camogli. Per ricordarlo Rai Cultura propone 'Piero Ottone. Il giornalista gentleman' con la regia di Pierluigi Castellano, in onda giovedì 3 agosto alle 19.50 su Rai Storia" viene segnalato in una nota della tv di Stato.

"Attraverso interviste e filmati, il documentario ripercorre la sua carriera iniziata come corrispondente da Londra per la 'Gazzetta del popolo' e proseguita come corrispondente da Mosca per il 'Corriere della Sera' di cui nel 1972 diventa direttore" prosegue la Rai.



"Al quotidiano milanese - che cambierà profondamente - chiama a lavorare giovani inviati come Zincone e Pansa, affronta problemi economici e finanziari con interventi dell'economista Spaventa, pubblica articoli di Pasolini. Deve però affrontare in redazione le numerose critiche dei colleghi favorevoli a un giornalismo tradizionalista e conservatore. Tra questi, Indro Montanelli che verrà licenziato nell'ottobre del 1973 e che fonderà nel giugno 1974 il 'Giornale Nuovo', definito subito 'l'anti Corriere'. Sono anni delicati e difficili sia per la vita politica del Paese sia per i mutamenti sociali e civili. Nel 1974 Ottone si schiera a favore della legge sul divorzio. Ai primi di luglio del 1974 l'editore Andrea Rizzoli diventa proprietario della testata e conferma Ottone alla direzione non chiedendo mutamenti sostanziali. Ma due nuove firme, Enzo Biagi e Alberto Ronchey, suscitano irritazione e scontento fra i redattori favorevoli alla sinistra. Il 1975 e il 1976 sono anni di crisi economica, di ripresa del terrorismo di destra e di sinistra, e soprattutto dell'avanzata del Partito Comunista nelle elezioni amministrative e politiche. Il Gruppo Rizzoli manca di fondi, riscuote la diffidenza sia della Democrazia Cristiana sia del Partito Socialista. Ottone critica il partito di Craxi, mostra riserve sul compromesso storico, è a favore di un governo che si avvicini alle aspettative del mondo imprenditoriale. intanto il Gruppo Rizzoli è diventato una vera e propria concentrazione editoriale, 'di servizio', e nel 1977 è un impero basato su continue ricapitalizzazioni ed esposto a intrecci di vari interessi politico-finanziari. Ottone si dimette il 22 ottobre del 1977" si continua.



Si sottolinea in ultimo: "Passa alla Mondadori e assume l'incarico di consulente per i periodici e la televisione, scrive editoriali sul quotidiano Repubblica, ha una rubrica fissa, 'Vizi & Virtù', sul Venerdì di Repubblica, scrive libri di contenuto politico e partecipa in qualità di ospite e commentatore a numerosi programmi televisivi."