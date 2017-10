Pericoli nascosti nelle case del periodo edoardiano

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai Storia.

"Nel periodo edoardiano nuove invenzioni e innovazioni trasformano il modo di vivere delle persone" viene riferito in un comunicato dalla Rai.



"Nel nuovo episodio della serie 'Pericoli nascosti', in onda mercoledì 25 ottobre alle 21.10 su Rai Storia, la storica Suzannah Lipscomb racconta come l'elettricità, la refrigerazione e tutta una serie di materiali diversi abbiano permesso di rendere la vita più facile, ma anche come alcuni pericoli legati a queste invenzioni abbiano portato a terribili incidenti" riferisce in ultimo la tv di Stato.