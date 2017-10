Pericoli nascosti nelle case anni '50 con design moderno

In onda mercoledì 1 novembre su Rai Storia.

"I pericoli nascosti nelle case britanniche del dopoguerra: li racconta la giovane storica Suzannah Lipscomb in 'Pericoli nascosti', in onda mercoledì 1 novembre alle 21.10 su Rai Storia" viene fatto sapere in una nota dalla tv di Stato.



La Rai conclude: "Negli anni '50, la gente abbraccia il design moderno per la prima volta dopo anni di austerità e di auto-negazione. La casa moderna presenta mobili in compensato stampato, vetroresina, materie plastiche e poliestere e tecnologie sviluppate durante la Seconda Guerra Mondiale."