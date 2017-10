Pericoli nascosti nel consumismo di massa delle case vittoriane

'Pericoli nascosti', in onda mercoledì 18 ottobre su Rai Storia.

"La storica Suzannah Lipscomb ripercorre l'epoca vittoriana, caratterizzata dall'espansione delle città e del consumismo di massa nel nuovo appuntamento con 'Pericoli nascosti', in onda mercoledì 18 ottobre alle 21.10 su Rai Storia" viene fatto sapere in una nota della tv di Stato.

"I vittoriani erano circondati da pericoli mortali; dal cibo che mangiavano ai vestiti che portavano ai nuovi prodotti che utilizzavano" rivelano in ultimo dalla Rai.