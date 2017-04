Per capire rottamazione partiti Gianni Riotta incontra Marc Lazar

Nuovo appuntamento con 'Gianni Riotta incontra…', in onda venerdì 7 aprile su Rai Storia.

"I temi più delicati e scottanti della politica europea: Gianni Riotta li affronta con il sociologo e storico esperto di politica, Marc Lazar, nel nuovo appuntamento con 'Gianni Riotta incontra…', in onda venerdì 7 aprile alle 22.10 su Rai Storia. - scrive in una nota la tv di Stato - Prendendo spunto dalle elezioni olandesi, primo banco di prova in attesa di quelle francesi e tedesche, Lazar riflette sulla tendenza del continente alla rottamazione dei vecchi partiti di massa verso forme di aggregazione diverse e svincolate dalle ideologie del secolo scorso. Grazie al contributo del giornalista francese Erik Joszef, inoltre, vengono analizzati i candidati alle presidenziali francesi, con particolare riferimento al pericolo populista rappresentato da Marine Le Pen, forte di grande consenso popolare."