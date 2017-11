Passato e presente di Lawrence d'Arabia, il principe del deserto

In onda venerdì 3 novembre su Rai Storia.

«Non tutti gli uomini sognano allo stesso modo, coloro che sognano di notte nei ripostigli polverosi della loro mente, scoprono al risveglio la vanità di quelle immagini, ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi perché può darsi che recitano i loro sogni ad occhi aperti per attuarli. Fu ciò che io feci». In questa citazione tratta dal suo libro autobiografico 'I sette pilastri della saggezza' è racchiusa la filosofia di vita di uno dei personaggi più leggendari del XX secolo, il colonnello Thomas Edward Lawrence, meglio conosciuto come Lawrence d'Arabia, il 're senza corona degli arabi', morto in seguito ad un incidente di moto nel maggio del 1935.



"Una figura ricordata dal professor Franco Cardini con Paolo Mieli a 'Passato e presente' - osserva quindi la tv di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. Durante gli anni della prima guerra mondiale Lawrence è stato il principale artefice della rivolta araba contro la dominazione ottomana a vantaggio degli inglesi."



Si segnala in ultimo: "Il suo mito di agente segreto ed eroe romantico, nasce alla fine della guerra grazie a un giornalista americano: Lowell Thomas, che era rimasto affascinato dal colonnello dopo averlo incontrato a Gerusalemme negli anni della rivolta araba."