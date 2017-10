Passato e presente della Coppa Davis nel Cile di Pinochet

Passato e presente, in onda venerdì 20 ottobre su Rai3.

"Dicembre 1976. L'Italia, trascinata dal suo giocatore più rappresentativo, Adriano Panatta, giunge in finale del più prestigioso torneo di tennis per nazioni: la Coppa Davis. L'altra finalista è il Cile, e gli incontri si disputare a Santiago, dove tre anni prima il generale Pinochet ha rovesciato, con un colpo di Stato, il legittimo governo del presidente Allende" si illustra in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica di Stato segnala in ultimo: "In Italia prende il via un serrato dibattito circa l'opportunità della partecipazione alla finale, che gli interventi di politici artisti e diplomatici. Ne parlano Paolo Mieli e il professor Ermanno Taviani nel nuovo appuntamento con 'Passato e presente', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 20 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia. La squadra azzurra partirà per il Cile, e vincerà la Coppa, ma la partita decisiva, il doppio, riserverà un colpo di scena."