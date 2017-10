Passato e presente dei prigionieri italiani in mano alleata

Passato e Presente, in onda giovedì 19 ottobre su Rai Storia.

"La vicenda dei prigionieri italiani in mano alleata è un aspetto poco noto della Seconda Guerra Mondiale. Lo racconta la professoressa Isabella Insolvibile a 'Passato e presente' - espongono in un comunicato dalla tv di Stato -, il programma di Rai Cultura condotto da Paolo Mieli, in onda giovedì 19 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



La Rai comunica infine: "In grande maggioranza essi vengono catturati sul fronte africano, dove nel 1943 le forze dell'asse subiscono la definitiva sconfitta. Vengono trasferiti negli Stati Uniti, in Inghilterra e nei paesi del Commonwealth, e le loro condizioni di prigionia sono più che accettabili. Vivono in ambienti puliti, hanno sufficiente vestiario e un'abbondante alimentazione. Sono utilizzati come lavoratori, soprattutto nel settore agricolo, ma qualche volta anche in occupazioni legate allo sforzo bellico, nonostante il divieto delle Convenzioni internazionali. Paradossalmente le loro condizioni peggiorano, quantomeno sotto il profilo psicologico, dopo l'8 settembre 1943. Con l'Armistizio nasce la speranza di tornare a casa, ma gli italiani rimangono prigionieri. Il difficile rapporto degli alleati con il governo Badoglio non consente la loro liberazione. Anzi, per tutti loro lo status di prigionieri permarrà anche dopo la fine della guerra, fino al rientro a casa."