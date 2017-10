Passato e Presente di Anna Frank: Rai Storia la omaggia dopo l'oltraggio degli ultrà

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai Storia.

"Per onorare la memoria di Anna Frank - oltraggiata dagli adesivi che la ritraggono con la maglia della Roma - comunica la tv di Stato -, lasciati sugli spalti dello Stadio Olimpico dai tifosi della Lazio - Rai Cultura cambia la programmazione di 'Passato e Presente' e dedica alla ragazza diventata uno dei simboli dell'Olocausto, attraverso il suo Diario, la puntata in onda mercoledì 25 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Con Paolo Mieli, in studio, il professor Ernesto Galli della Loggia e la professoressa Isabella Insolvibile approfondiscono la figura di Anna Frank e riflettono sulla recente, tremenda offesa portata alla sua memoria e a quanti hanno vissuto l'Olocausto. 'L'importante non è la memoria, ma l'istruzione - dice Galli della Loggia - Finché ci sarà ignoranza ci saranno oltraggi alla memoria'. La sua storia è una delle più commoventi e rappresentative della Shoah. Perpetuata nella memoria grazie al Diario che la ragazza appena quindicenne scrive nel periodo in cui insieme alla famiglia rimane nell'alloggio segreto di Amsterdam, finché il nascondiglio non viene scoperto dai nazisti. Anna Frank, deportata prima ad Auschwitz e poi nel campo di concentramento di Bergen Belsen, muore di tifo nel marzo del 1945. Della sua famiglia si salva solo il padre" espongono in ultimo dalla Rai.