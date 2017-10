Passato e Presente delle 95 tesi di Martin Lutero

In onda lunedì 30 ottobre su Rai Storia.

"Sono passati esattamente 500 anni dalla comparsa dell'atto da cui prende il via la riforma protestante. Il 31 ottobre del 1517 - segnalano in un comunicato dalla Rai -, a Wittemberg, Martin Lutero pubblica infatti le sue 95 tesi, con le quali si oppone alla prassi delle indulgenze, al supposto potere del papa sulle anime del purgatorio e alla venalità della curia romana."



"Un passo epocale che il professor Alberto Melloni rilegge con Paolo Mieli a 'Passato e Presente' - comunica inoltre la tv di Stato -, il programma di Rai Cultura in onda lunedì 30 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"In primo piano le vicissitudini di Martin Lutero da quel momento in poi: mentre le sue tesi si diffondono in Europa, egli viene imputato di eresia. Il processo si tiene in Germania ed è Carlo V a condannarlo come eretico e nemico della cristianità. Sembra la fine per Lutero, che invece riesce a sottrarsi all'arresto con una fuga rocambolesca e l'aiuto del suo protettore, il principe di Sassonia, Federico il Savio. Lutero resta nascosto per dieci mesi, durante i quali si dedica alla traduzione della Bibbia. La prima edizione viene pubblicata nel settembre del 1522, e da allora fino al 1546, ne vengono editate più di 400, per un totale di mezzo milione di copie. E' l'inizio del più grande scisma della Chiesa cattolica romana" si rende noto in conclusione.