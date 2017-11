Passato e Presente della catena di montaggio umana

'Passato e Presente', in onda venerdì 10 novembre su Rai3 e Rai Storia.

"La catena di montaggio nasce tra Ottocento e Novecento, quando l'ingegnere Frederick Taylor mette a punto il suo sistema di organizzazione scientifica del lavoro" si riporta in un comunicato dalla Rai.



"Il processo produttivo viene scomposto in parti semplici e ogni operaio ne compie una. Il lavoro si squalifica - spiega la tv pubblica -, ma la produttività cresce in modo impressionante."



Si evidenzia quindi: "A 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 10 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Lucio Villari."



"Nel 1913 Henry Ford, seguendo i principi del 'taylorismo', introduce nella sua fabbrica di automobili la catena di montaggio. È un'ulteriore spinta verso la divisione del lavoro e l'aumento della produttività. Aumentano anche le proteste degli operai, che si sentono ridotti al ruolo di macchine, privi di qualificazione professionale. Ma Ford raddoppia la loro paga e li rende potenziali acquirenti delle auto che realizzano in fabbrica. Nasce il 'fordismo' e con esso la società dei consumi. Così Ford innesca quel circuito che sarà alla base dell'impetuoso e inarrestabile sviluppo capitalistico del Novecento" viene chiarito in conclusione.