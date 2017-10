Passato e Presente della battaglia di Caporetto 100 anni dopo, su Rai3

In onda lunedì 23 ottobre su Rai3.

"La battaglia di Caporetto cento anni dopo. Il 24 ottobre 1917, alle due del mattino, la XIV Armata del generale Otto Von Below, composta da sette divisioni tedesche e otto austroungariche, investe con un massiccio bombardamento il fronte italiano stanziato sul fiume Isonzo" viene esposto in un comunicato dalla Rai.



La tv di Stato precisa: "A 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda lunedì 23 ottobre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia, Paolo Mieli ne parla con il professor Marco Mondini."



"L'attacco si concentra sui trenta chilometri compresi fra le conche di Plezzo e di Tolmino - si continua dunque -, in direzione di Cividale e di Udine. E' un'offensiva in grande stile. Nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, Cadorna ordina la ritirata generale, che si conclude il 9 novembre sulla riva destra del Piave. I numeri della sconfitta sono impressionanti: 11mila morti, 30mila feriti, 300 mila prigionieri, 350mila militari sbandati, 400 mila profughi civili, le tre linee dello schieramento sfondate. L'Italia è sull'orlo della capitolazione. Cadorna viene sollevato dall'incarico."



Si fa sapere infine: "'Passato e presente' ricostruisce i fatti di quei giorni con le interviste al generale Tota, Capo V Reparto Affari Generali dello Stato Maggiore dell'Esercito, e al colonnello Dechigi, capo dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito."