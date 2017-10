Passato e Presente dell'età del terrore di Stalin, su Rai Storia

In onda mercoledì 1 novembre su Rai Storia.

"Passato alla storia come uno dei dittatori più sanguinari del novecento, Stalin è stato senza dubbio uno dei personaggi più importanti e controversi del secolo scorso. Se ne parla a 'Passato e Presente', il programma di Rai Cultura in onda mercoledì 1 novembre alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia" si diffonde in un comunicato dalla tv di Stato.



"Paolo Mieli e il professor Silvio Pons si soffermano su alcuni momenti fondamentali della sua vita politica - proseguono in conclusione dalla Rai -, esaminandone i discorsi ufficiali, gli scritti, gli obiettivi e la visione. Tra gli aspetti in primo piano: l'ascesa al potere negli anni successivi alla morte di Lenin, la trasformazione della Russia in un potenza militare e industriale, il patto di non aggressione con Hitler, gli anni del terrore, i gulag."