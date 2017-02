Pancho Villa: Misteri d'Archivio sul Robin Hood messicano

Nuovo appuntamento con 'Misteri d'Archivio', in onda martedì 21 febbrai su Rai Storia.

"Nel 1914 il Messico è preda di una guerra civile da quattro anni. Negli Stati Uniti e in Europa - informa in una nota la Rai -, la stampa parla del leader rivoluzionario Pancho Villa come il Robin Hood messicano."



La tv pubblica di Stato evidenzia: "Washington vedrebbe bene Pancho Villa come presidente del Messico. Due anni dopo, tutto cambia. Perché? A rispondere è 'Misteri d'Archivio', in onda martedì 21 febbraio alle 22.30 su Rai Storia. Nel mese di marzo 1916, la piccola città di Colombo, in New Mexico, è attaccata da Pancho Villa. Il bilancio è di quindici cittadini americani uccisi."



Si fa quindi sapere: "L'aggressione del territorio degli Stati Uniti da parte di una forza straniera è un enorme shock per l'opinione pubblica e il presidente Wilson invia rinforzi militari alla frontiera."



"Dopo quasi un anno, migliaia di soldati occuperanno il nord del Messico. La loro missione: catturare Pancho Villa e disperdere le sue truppe" viene riferito in ultimo.