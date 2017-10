Ostaggi delle SS: il doc sulla drammatica trattativa

'Ostaggi delle SS', in onda venerdì 20 ottobre su Rai Storia.

"Aprile 1945. La Seconda Guerra Mondiale è agli sgoccioli. Gli ufficiali delle SS cercano a tutti i costi di evitare un destino ormai tragicamente segnato" riferiscono in una nota dalla Rai.



"Così elaborano un piano che prevede di utilizzare persone illustri come ostaggi per trattare con gli Alleati. Uomini - proseguono inoltre dalla tv pubblica -, donne e persino bambini provenienti da 17 nazioni e detenuti nei campi di concentramento."



"Tra di loro anche molti italiani: Mario Badoglio, figlio del maresciallo Pietro, il colonnello Davide Ferrero, il generale Sante Garibaldi, la contessa Prizio Biroli" si prosegue.



"Ne parla la seconda parte del doc 'Ostaggi delle SS' - si espone in conclusione -, in onda venerdì 20 ottobre alle 21.10 su Rai Storia. Trasferiti dai lager nazisti a Villabassa, un piccolo paese nel cuore delle Alpi italiane, i 139 prigionieri vivono una vera e propria odissea. Una sola certezza: se la trattativa non andrà a buon fine, saranno uccisi."