Omaggio a Gianni Boncompagni: dal 20 aprile torna Disco Ring

Disco Ring del 1977, in onda su Rai Storia dal 20 aprile.

"Sono le 14.30 del 20 febbraio 1977. Gianni Boncompagni, già noto 'disc jockey' della Radio Rai, compare sulla Rete 1 della Tv - all'interno della prima edizione di 'Domenica In' condotta da Corrado e Dora Moroni - per presentare la puntata d'esordio della sua nuova creatura, 'Disco Ring'" riferiscono in una nota dalla tv di Stato.



"Boncompagni raccoglie intorno a se un pubblico di ragazzi e ragazze per ascoltare i nuovi dischi all'interno di uno studio dominato da una parete di casse acustiche con un sofisticato sistema hi-fi. Qui - viene chiarito -, due o più ospiti musicali italiani e non lanciano il loro ultimi successi. I primi sono le Ritchie Family, i Pandemonium e Mogol. Quella prima stagione di 'Disco Ring' torna, ora, su Rai Storia che la propone tutti i giorni da giovedì 20 aprile a venerdì 5 maggio alle 23.00 e il mercoledì alle 23.30, per un omaggio al grande autore e conduttore."



"Registrato in bianco e nero in uno studio di via Teulada, a Roma, e diretto da Antonio Moretti, 'Disco Ring' non è soltanto la classifica dei dischi più venduti della settimana e una vetrina di novità discografiche, ma anche uno spazio dove i gusti dei giovani di 40 anni fa - divisi tra cantautori e disco music - venivano mostrati al grande pubblico televisivo" prosegue la Rai.



Si espone in ultimo: "Una testimonianza di un tempo in cui la musica pop e rock era un elemento fondante dell'identità giovanile. Il programma - che nella prima edizione raggiunse una media di quasi sei milioni di telespettatori con un indice di gradimento di 65 - durerà 12 anni e Boncompagni lo condurrà per le prime tre stagioni."