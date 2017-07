Norimberga, i nazisti di fronte ai loro crimini: il processo visto in aula

In tv: il documentario 'Norimberga, i nazisti di fronte ai loro crimini', in onda sabato 29 luglio su Rai Storia.

"Il processo di Norimberga ai criminali nazisti visto 'dentro' l'aula: lo racconta il documentario di Christian Delage 'Norimberga, i nazisti di fronte ai loro crimini', che Rai Cultura propone sabato 29 luglio alle 21.10 su Rai Storia. - viene annunciato in una nota - Il processo si apre il 20 novembre 1945, appena sei mesi dopo la resa tedesca, in una città ancora in rovina, Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Unione Sovietica si riuniscono per punire in maniera esemplare i crimini contro la pace e, per la prima volta nella storia, i 'crimini contro l'umanità' commessi dai nazisti. Sul banco degli imputati, 21 ufficiali nazisti di più alto livello, tra cui Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e Wilhelm Keitel. Tutti si dichiarano non colpevoli, sebbene le atrocità commesse siano immense. E come prova verrà mostrato in tribunale il video della liberazione dei campi di sterminio. Dopo dieci mesi di udienze, presentazione di prove, scontri, il verdetto è di 12 condanne a morte di cui una in contumacia, sette condanne all'arresto e tre assoluzioni. Si chiude così il processo che ha aperto la strada per la creazione di una giustizia internazionale".