Nellie Bly, la donna a fare il giro del mondo in solitaria

"Giornalista statunitense Nellie Bly, pseudonimo di Elizabeth Jane Cochran, è stata la prima donna a fare il giro del mondo in solitaria. Lo racconta il nuovo appuntamento con 'Lady Travellers', in onda sabato 7 gennaio alle 21.10 su Rai Storia" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



"Nellie Bly è stata una vera e propria pioniera dell'inchiesta inventando il giornalismo 'sotto copertura'. Fingendosi pazza si fece, infatti, rinchiudere per 10 giorni in un manicomio. Grazie a questo reportage, Joseph Pulitzer la assunse al New York World, e nel 1888 venne scelta per imbarcarsi in un viaggio attorno al mondo, imitando il personaggio di Phileas Fogg protagonista del libro di Jules Verne" prosegue la Rai.



Si specifica in conclusione: "'Settantadue giorni, sei ore, undici minuti e quattordici secondi dopo la sua partenza da Hoboken negli Usa' (25 gennaio 1890), Nellie arrivò a New York. Aveva percorso 40.000 chilometri in treno, in nave e a piedi, attraversando l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, il nord Africa e l'Asia dove trascorse alcuni giorni a Ceylon, in Cina e in Giappone. All'epoca si trattò di un record per la circumnavigazione della Terra, e il successo e la risonanza del suo viaggio fu tale che crearono anche un gioco da tavolo a lei dedicato."