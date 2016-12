Napoli in scooter per I buongustai dell'arte

"Arrivati in Campania, Andrew Graham Dixon e Giorgio Locatelli attraversano Napoli in scooter, un sogno a colori per chi è abituato al grigio traffico di Londra. Lo racconta il nuovo appuntamento con 'I buongustai dell'arte', in onda lunedì 26 dicembre alle 22.05 su Rai Storia" si espone in un comunicato dalla tv di Stato.



"Napoli regala ai nostri viaggiatori un'avventura tra vicoli e mercati - rivelano quindi dalla Rai -, dove ancora si respirano il fasto e la cultura di secoli passati, anche lontano dalle opere d'arte propriamente dette e riconosciute. La tradizione del Presepe stupisce Andrew quasi quanto il barocco della Cappella Sansevero."



Viene diffuso dunque: "A casa del Marchese Carlo de Gregorio Cattaneo di Sant'Elia lo chef Giorgio si avventura nella preparazione di piatti della tradizione borbonica, prima di riprendere il cammino verso il capolavoro di Caravaggio, le 'Sette Opere di Misericordia', conservato presso il Pio Monte della Misericordia."



Si conclude: "La pioggia non scoraggia Andrew e Giorgio dall'affrontare i tornanti della strada costiera fino ad Amalfi, da dove partiranno alla volta di Paestum, fondata come Poseidonia nella Magna Grecia, e conservata quasi intatta fino a oggi. Sui monti della Sila Carmine, un botanico che lavora nel parco naturale, dà ai nostri il benvenuto in Calabria, regione splendida, che offre paesaggi selvaggi e aspri, ma profumati di erbe e spezie per un professionista della cucina come Giorgio. Carmine conosce bene anche la storia della regione e porta i nostri protagonisti lungo i sentieri nascosti usati un tempo dai briganti."