Mozambico due anime in lotta: il documentario

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai Storia.

"L'indipendenza del Mozambico è la storia di una crudele lotta 'interna'. Da un lato le ragioni dell'indipendenza, legittimamente riconosciute dall'opinione pubblica mondiale e amplificate dall'effetto domino innescato in tutta l'Africa dagli Anni Sessanta in poi, dall'altro la 'ragione degli altri', il punto di vista dei coloni che si trovano, dopo molti secoli di dominazione, a doversi riscoprire stranieri in 'patria' e a voler difendere con ferocia i propri privilegi" rende noto la Rai.



La tv pubblica specifica infine: "Ne nascerà un conflitto senza esclusione di colpi i cui protagonisti e le cui motivazioni profonde sono al centro del doc 'Mozambico due anime in lotta' di Marcella Emiliani, in onda mercoledì 25 ottobre alle 23.10 su Rai Storia."