Molenbeek. Generazione ostile: il documentario su Rai Storia

In onda sabato 28 ottobre su Rai Storia.

"Un' immersione nella società fortemente islamizzata di un quartiere popolare e popoloso dell'area metropolitana di Bruxelles: luogo di provenienza di alcuni degli attentatori che hanno attaccato Parigi" rivela in un comunicato la Rai.



"Il documentario 'Molenbeek. Generazione ostile', di Chergui Kharroubi, Jose Luis Penaforte - in onda sabato 28 ottobre alle 21.10 su Rai Storia - racconta questo universo particolare attraverso la guida di un educatore, Foaud, in grado di dialogare con parti di quella società che da decenni è ghettizzata e, prima ancora dell'esplosione del terrorismo islamista, emarginata a causa di un forte pregiudizio" rendono noto infine dalla tv pubblica.