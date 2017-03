Moises Naim svela "la fine del potere" tra USA e UE a Gianni Riotta

Gianni Riotta incontra l'ex ministro del Commercio e dell'Industria del Venezuela, in onda martedì 14 marzo su Rai Storia.

"Scrittore, giornalista ed ex ministro del Commercio e dell'Industria del Venezuela. Gianni Riotta intervista Moises Naim nell'incontro trasmesso da Rai Cultura martedì 14 marzo alle 22.10 su Rai Storia. Naim parte dalle riflessioni contenute nel suo ultimo volume, 'La fine del potere', per ampliare il discorso su temi macroeconomici e geopolitici, sui rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa, gettando, inoltre, un acuto sguardo sulle vicende italiane" viene segnalato in una nota della tv di Stato.



"Le interviste di Riotta sono approfondimenti legati a temi cari ai protagonisti, a studi recenti o a fatti d'attualità che abbiano forti risonanze con la storia e la cultura contemporanea. Il meglio dell'esperienza e delle riflessioni condensate in mezz'ora di dialogo con il supporto immagini e repertori tratti dalle Teche Rai" si riporta in conclusione.