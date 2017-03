Misteri d'archivio sul viaggio in Cina di Richard Nixon

Torna 'Misteri d'archivio', in onda da martedì 21 marzo su Rai Storia.

"Le immagini che hanno fatto la storia della televisione o che hanno contribuito a formare un nuovo punto di vista su alcuni eventi importanti del XX secolo" rivelano in una nota dalla Rai.



"Le propone la serie diretta Serge Viallet dal titolo 'Misteri d'archivio', in onda da martedì 21 marzo alle 22.40 su Rai Storia. Si parte dal febbraio 1972. Richard Nixon è il primo presidente degli Stati Uniti a visitare la Cina comunista" prosegue la tv di Stato.



Viene comunicato quindi: "Ma come si svolge questo storico viaggio? Per una settimana, Nixon partecipa a numerosi incontri con alti dirigenti cinesi nella speranza di normalizzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi."



"Decine di giornalisti americani seguono questa svolta storica. Le troupe televisive sono autorizzate a filmare Richard Nixon alla scoperta della Grande Muraglia - si fa sapere in conclusione -, durante i banchetti ufficiali, durante una passeggiata in un parco molto amato dal Presidente Mao."