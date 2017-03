Misteri d'archivio su Pearl Harbor: il video dell'attacco è solo un film

Nuovo episodio di 'Misteri d'archivio'

"L'attacco giapponese a Pearl Harbour viene ripreso da Al Brick, un cinereporter della Fox Movietone. - illustrano in una nota dalla Rai - Ma tutte le sequenze che mostrano il disastro sono censurate, mentre le autorità militari chiedono che vengano girate altre immagini delle isole Hawaii, a colori."



"La troupe arriva da Hollywood ed è diretta dal famoso regista John Ford."



"La serie, diretta da Serge Viallet, ripropone immagini che hanno fatto la storia della televisione o che hanno contribuito a formare un nuovo punto di vista su alcuni eventi importanti del XX secolo"