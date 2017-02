Misteri d'archivio su "Il Grande Dittatore" di Charlie Chaplin

Nuovo episodio dei 'Misteri d'archivio', in onda martedì 28 febbraio su Rai Storia.

"Nel 1940 Charlie Chaplin produce, dirige e interpreta il film 'Il Grande Dittatore', una parodia che prende di mira Hitler e il movimento nazista tedesco. Ma cosa spinge Charlie Chaplin ad affrontare quel progetto e a finanziarlo personalmente? A rispondere è il nuovo appuntamento con 'Misteri d'archivio', in onda martedì 28 febbraio alle 22.40 su Rai Storia" viene riferito in un comunicato della tv di Stato.



"Le riprese del film iniziano nel settembre del 1939, pochi giorni dopo lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale e continuano quando l'Europa viene messa a ferro e fuoco da Hitler. Negli Stati Uniti, dove lavora per un lungo periodo di tempo, Charlie Chaplin non è incoraggiato a realizzare il film. Il doc, arricchito dalle immagini amatoriali (e a colori!) girate durante le riprese, rivela anche i metodi di lavoro del grande regista, attore e produttore" rende noto infine la Rai.