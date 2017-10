Milano in guerra: vita quotidiana tra il 1943 e il 1945, il documentario

Il documentario 'Milano in guerra' in onda mercoledì 18 ottobre su Rai Storia.

"I bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati. E poi gli scioperi del marzo 1943, la caduta del fascismo, l'armistizio, l'occupazione nazista e il periodo della Repubblica Sociale Italiana. Istantanee di Milano durante il secondo conflitto mondiale: vita quotidiana, ma non solo" si riferisce in una nota dalla Rai.



La tv pubblica di Stato prosegue dunque: "La racconta il documentario 'Milano in guerra', che Rai Cultura propone mercoledì 18 ottobre alle 22.10 su Rai Storia. Tra il 1943 e il 1945, la città rappresenta uno dei principali centri della lotta partigiana. Qui, dopo l'8 settembre, nascono le Brigate Garibaldi e la resistenza si organizza militarmente, ma la repressione nazifascista è durissima: arresti, deportazioni, torture e stragi."



"Attraverso filmati di repertorio, interviste, documenti inediti dell'Archivio Centrale dello Stato, e riprese nei luoghi della memoria (la Loggia dei Mercanti, Via Santa Margherita, Via Rovello, Piazza dei Piccoli Martiri, Piazzale Loreto) rivive la storia di una città, Medaglia d'Oro della Resistenza" si rende noto in conclusione.