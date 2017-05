Meucci Antonio: inventore, il documentario su Rai Storia

'Meucci Antonio: inventore', in onda mercoledì 17 maggio su Rai Storia.

"In occasione della giornata delle telecomunicazioni, Rai Cultura ricorda un genio italiano conosciuto in tutto il mondo con il doc 'Meucci Antonio: inventore', in onda mercoledì 17 maggio alle 19.00 su Rai Storia" espongono in una nota dalla tv di Stato.



"Chi ha inventato il telefono? Bell o Meucci? Era il 1849 oppure il 1877? A questa domanda è stata data una risposta definitiva solo pochi anni fa, nel 16 giugno 2002, in America. - illustra in ultimo la Rai - Grazie a una risoluzione, la n.269, che stabilisce che l'invenzione del telefono è merito di Antonio Meucci. Un uomo senza il quale oggi avremmo un mondo diverso e che ha avuto una vita movimentata e ricca di imprevisti, che dal teatro La Pergola di Firenze lo ha portato a Cuba."