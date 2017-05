Marina Militare nella Prima Guerra Mondiale: si inizia da Venezia

Al via la serie 'Marina Militare nella Prima Guerra Mondiale', in onda da mercoledì 24 maggio su Rai Storia.

"Durante la Grande Guerra, la Regia Marina fu una arma fondamentale a difesa del paese. Grazie ai filmati e alle fotografie d'epoca dell'archivio storico, la serie 'Marina Militare nella Prima Guerra Mondiale', in onda da mercoledì 24 maggio alle 16.00 su Rai Storia, ripercorre alcuni eventi da un punto di vista inedito"



"Si parte da Venezia dove, nel 1915, erano ormeggiate le corazzate pronte per la Grande Guerra. Venezia era la base navale principale, avamposto contro gli Asburgo, e con il suo arsenale, dove oggi trova ospitalità l'ingegno degli artisti che partecipano alla biennale, 100 anni fa teneva sotto scacco Pola"



"Allora non c'erano i radar, ma grazie alle innovazioni italiane si sviluppò l'aviazione militare. La preparazione per l'ingresso alla guerra degli italiani fu giocata d'anticipo riuscendo ad avere un numero di armi 5 volte maggiore della Grande Marina Inglese."