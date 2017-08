Mare Nostrum, quello di Genova da cui partirono alla ricerca dell'oro: il doc

In tv: il documentario 'Mare Nostrum', in onda lunedì 7 agosto su Rai Storia.

"Genova, ovvero la città che vive sull'acqua, proiettata verso l'orizzonte: uno dei porti più importanti del Mediterraneo, una capitale del mare, una città in cui le strutture del porto sono 'invadenti' e preponderanti rispetto al resto, un luogo da cui si è sempre partiti verso terre sconosciute e mari lontani per diversi motivi. Primo fra tutti: l'oro" viene rivelato in un comunicato della Rai.

"A raccontarla, nel documentario firmato da Tommaso Franchini, regia Matteo Bardelli, è 'Mare Nostrum', in onda lunedì 7 agosto alle 21.10 su Rai Storia. La storia della repubblica inizia con le Crociate secondo la leggenda e Jacopo da Varazze, i genovesi ritornarono carichi di tesori e anche di reliquie portentose come il Sacro Catino che conservarono a lungo nella Cattedrale considerandolo il Graal dell'Ultima Cena. Con quei tesori cominciarono a fare i mercanti, a colonizzare il mare a creare quartieri genovesi in tutto il mondo conosciuto. Per le loro attività si incrementò la conoscenza del mondo geografico con l'elaborazione delle prime mappe geografiche" rende noto infine la tv pubblica.