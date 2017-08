Marcinelle, memorie dal sottosuolo: il documentario, su Rai Storia

In tv: il doc 'Marcinelle, memorie dal sottosuolo', in onda sabato 5 agosto su Rai Storia.

"L'8 agosto 1956, una tragedia senza precedenti scuote il Belgio. Un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier presso Marcinelle causa la morte di 262 persone, di cui 136 italiani" viene fatto sapere in una nota dalla Rai.

La tv di Stato espone dunque: "I minatori restano intrappolati nella miniera senza via di scampo e vengono uccisi dalle esalazioni di gas. Le operazioni di salvataggio vanno avanti fino al 23 agosto. Inutilmente, perché non ci sono sopravvissuti."

"Una pagina di storia al centro di 'Marcinelle, memorie dal sottosuolo' di Giuseppe Giannotti, in onda sabato 5 agosto alle 18.30 su Rai Storia" si prosegue.

Si riporta in conclusione: "Il documentario ripercorre gli anni delle massicce migrazioni italiane in Belgio e la tragedia di Marcinelle, con testimonianze, interviste e filmati di repertorio."