Le meraviglie di Alice Rohrwacher, e non solo, fanno Grand'Italia

'Grand'Italia', in onda martedì 18 aprile su Rai Storia.

"Regista cinematografica e vincitrice a Cannes con il film 'Le meraviglie'. Originalissima interprete del nostro tempo - scrive in una nota la tv di Stato -, nelle sue opere racconta un mondo contadino nella sua aspra quotidianità. Alice Rohrwacher è la protagonista del nuovo appuntamento con 'Grand'Italia', il programma dedicato alle donne che negli ambiti più diversi hanno reso grande l'Italia in Europa e nel mondo, in onda martedì 18 aprile alle 22.10 su Rai Storia."



"La troviamo nella sua casa di campagna vicino al lago di Bolsena, impegnata nella vita agricola, al fianco di poeti improvvisatori che saranno protagonisti del suo prossimo film. La seguiamo poi a Reggio Emilia, nelle prove della Boheme di cui sarà regista. La protagonista del film 'Le Meraviglie', Monica Bellucci, sarà il suo testimonial" fa sapere infine la Rai.