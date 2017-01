Le Lady Travellers Aurora Bertrana e Giuseppina Croci su Rai Storia

"Aurora Bertrana, una donna cosmopolita, liberale e indipendente; e Giuseppina Croci, una semplice filandina milanese che compie un viaggio lungo 37 giorni attraverso l'Oceano Indiano per raggiungere Shanghai" riferisce in una nota la Rai.



La tv di Stato chiarisce: "Sono loro le due protagoniste di 'Lady Travellers', che Rai Cultura propone sabato 14 gennaio dalle 21.10 su Rai Storia. Aurora Bertrana nasce a Girona nel 1892, figlia dello scrittore Prudencio Bertrana."



Viene precisato dunque: "Si trasferisce prima a Barcellona, dove inizia a suonare in un trio di sole donne nei locali notturni, e poi a Ginevra, dove forma la prima jazz band femminile."



Viene spiegato: "Sposa l'ingegnere Denys Choffat e con lui, nel 1926 si trasferisce nella colonia francese di Tahití. Da Papeete inizia a inviare a Barcellona come corrispondente articoli sul popolo indonesiano, e i suoi pezzi diventano poi un libro. Racconta i popoli indigeni con uno sguardo inedito, scandalizzando l'Europa intera ed è molto critica verso i colonizzatori, che vede come oppressori dei popoli primitivi. Nel 1930 fa ritorno in Catalogna, dove inizia a scrivere racconti e a interessarsi di politica. Nel 1935 intraprende un viaggio in Marocco per studiare l'anima della donna musulmana, visitando carceri, harem e bordelli. Si trasferisce poi a Parigi e a Praga e, tornata in Spagna, aderisce al movimento Repubblicano, e lascia il marito che aveva abbracciato il franchismo. Muore nel 1974, pioniera della narrativa di viaggio e punto di riferimento per molte donne. A seguire, la storia di Giuseppina Croci, una giovane donna che affronta un viaggio verso Oriente con lo stupore di chi non ha mai visto il mare. Né gli uomini con la pelle scura."



"Giunta dall'Italia a Shanghai, vi resta per cinque anni, lavorando come capo operaia in una compagnia inglese della seta, scoprendo un universo di suoni, colori e usanze impensabili" si segnala in ultimo.