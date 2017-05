La strana guerra di Alan Turing, contro il conformismo: il doc su Rai Storia

'La strana guerra di Alan Turing. Il matematico che ha sconfitto Hitler': il documentario in onda sabato 6 maggio su Rai Storia.

"Una delle principali battaglie della Seconda Guerra Mondiale ha avuto luogo all'interno del cervello di un matematico chiamato Alan Turing. Il suo successo nel decifrare i codici tedeschi ha giocato un ruolo enorme per la vittoria degli alleati e ha gettato le basi per l'informatica e intelligenza artificiale di oggi" viene comunicato della Rai.



"Una storia raccontata da 'La strana guerra di Alan Turing. Il matematico che ha sconfitto Hitler' - sottolinea la tv di Stato -, in onda sabato 6 maggio alle 21.10 su Rai Storia. Turing è un brillante matematico, omosessuale, solitario, anticonformista con un senso graffiante dell'umorismo e un idealista. Nel 1943 i crittografi inglesi sviluppano le idee di Turing utilizzando una tecnologia relativamente nuova: l'elettronica. E se ne servono per 'entrare' con successo nei piani segreti della Germania. Tuttavia, dopo la guerra Turing non viene festeggiato come un eroe. Tutt'altro. I suoi progetti di sviluppare il suo cervello artificiale e condurre finalmente 'una vita normale e tranquilla' sono ostacolati."



"E per lui comincia una nuova guerra: una guerra contro la ragion di Stato - si rivela quindi -, contro il conformismo, una guerra nella quale la sola intelligenza non è sufficiente a garantire la vittoria."

"Viene arrestato e condannato per omosessualità nel 1952 e sfugge al carcere accettando un grave trattamento ormonale - si diffonde in conclusione -, l'equivalente della castrazione chimica. Si suicida il 7 giugno del 1954."