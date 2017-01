La storia di Semmelweiss nello sceneggiato di Gianfranco Bettetini

"La vita di Ignac Semmelweiss, il medico ungherese che individuò la causa delle febbri puerperali che nell'Ottocento portavano alla morte circa il dieci per cento delle partorienti. La racconta lo sceneggiato del 1981, in due puntate, 'Semmelweiss' - diretto da Gianfranco Bettetini - che Rai Cultura propone sabato 14 e domenica 15 gennaio alle 19.10 su Rai Storia, per rendere omaggio alla figura di uno dei più grandi semiologi italiani, recentemente scomparso. Lo sceneggiato racconta la scelta della medicina da parte di Semmelweiss, le sue scoperte, le incomprensioni e l'ostracismo della società scientifica dell'epoca, la tragica fine in manicomio. Tra gli interpreti: Giulio Brogi, Alain Cuny e Tino Carraro" viene riferito in un comunicato dalla tv di Stato.