La lunga marcia dei diritti civili per la Giornata contro il razzismo 2017

Su Rai Storia 'La lunga marcia dei diritti civili', in onda martedì 21 marzo, in occasione della Giornata contro il razzismo 2017.

"Nella giornata internazionale contro la discriminazione razziale, Rai Storia ripropone 'La lunga marcia dei diritti civili', per la serie 'Grandi discorsi della Storia' presentata da Aldo Cazzullo, in onda martedì 21 marzo alle 18.00 su Rai Storia. Dal discorso che ha segnato l'affermazione del diritto di uguaglianza fra bianchi e neri in America, l' 'I have a dream' di Martin Luther King a Washington nel 1963, a quello del presidente Lyndon Johnson per l'approvazione al Congresso del Civil Rights Act nel 1965, che dichiarò illegali le disparità di registrazione delle elezioni e la segregazione razziale nelle strutture pubbliche" fa sapere in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai informano infine: "Dalle parole pronunciate da Angela Merkel nell'estate del 2015 per l'accoglienza dei profughi in Germania e in Europa, a quelle del re novegese Aroldo V sui diritti degli omosessuali e degli immigrati; fino al discorso di insediamento alla presidenza del Sudafrica di Nelson Mandela, l'uomo che trascorse 27 anni in carcere per avere combattuto il regime dell'Apartheid. Oltre all'analisi retorica e linguistica di Flavia Trupia e la consulenza storica di Agostino Giovagnoli, il programma propone i contributi dello storico della radio e della tv Giorgio Simonelli e dei giornalisti Ritanna Armeni, Veronica De Romanis, Furio Colombo e Sergio Romano."