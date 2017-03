La luna dei bambini: la telecronaca dell'allunaggio di Cino Tortorella

Per ricordare Cino Tortorella Rai Storia ripropone 'La luna dei bambini', in onda sabato 25 marzo.

"In omaggio a Cino Tortorella, da poco scomparso, Rai Storia ripropone 'La luna dei bambini', in onda sabato 25 marzo alle 19.50 e alle 23.45 per il ciclo 'ResTore'. Durante la diretta dello sbarco sulla luna del 20-21 luglio 1969, Cino Tortorella (non più Mago Zurlì, ma sempre protagonista della Tv dei Ragazzi di quegli anni), anima un dibattito intitolato 'Tribuna speciale per i futuri viaggiatori dello Spazio', dove pone domande sull'era spaziale ad alcuni bambini e agli esperti presenti negli studi Rai di Milano. Il tutto è costellato dalle canzoncine dedicate al tema della luna e dello Spazio che parteciparono allo Zecchino d'Oro di quegli anni, eseguite dai piccoli cantanti e dal Coro dell'Antoniano" si espone in una nota dalla tv di Stato.