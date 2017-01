L'anno zero per i romani è nella "Cronache dall'antichità"

"E' il 21 aprile 753 avanti Cristo: il giorno e l'anno zero per i romani, il momento della fondazione. Una data al centro di 'Cronache dall'antichità' il programma di Rai Cultura, in onda lunedì 30 gennaio alle 21.10 su Rai Storia" viene rivelato in un comunicato della tv di Stato.



"Cristoforo Gorno inizia la sua indagine nell'ansa del Tevere dove - proseguono in conclusione dalla Rai -, secondo la tradizione, la lupa avrebbe trovato i gemelli Romolo e Remo. Il percorso continua tra le rovine e i monumenti sui sette colli, per capire che cosa ci sia di vero nella leggenda. Il viaggio prosegue poi in Etruria, per raccontare la fine dell'indipendenza degli etruschi, parenti strettissimi dei romani fino dalle origini. La loro sottomissione significa la trasformazione in assoluta potenza regionale di Roma, di quel villaggio di contadini nato secoli prima sulle sponde del Tevere."