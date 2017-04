L'Invenzione italiana: da Leonardo alla bomba atomica

Nuova puntata di 'Argo', in onda mercoledì 5 aprile su Rai Storia.

"La storia dell'umanità è costellata di grandi e piccole invenzioni: alcune hanno segnato un'epoca, altre hanno solo facilitato alcuni aspetti del lavoro e della vita delle persone. - viene illustrato in una nota della tv di Stato - L''Invenzione' è il tema del nuovo appuntamento con 'Argo', in onda mercoledì 5 aprile alle 21.10 su Rai Storia."



"Inventare è una attitudine connaturata all'uomo e Valerio Massimo Manfredi compie un viaggio partendo dal genio creativo di Leonardo fino alla creazione distruttiva della bomba atomica - espone dunque la Rai -, attraverso tante altre variazioni sul tema. Si parla di inventori celebri e di inventori dilettanti, e - nel campo artistico - non si possono dimenticare la lingua inventata del 'Mistero buffo' di Dario Fo e l'invenzione della musica dodecafonica."



"Ma Argo parlerà anche di quella 'invenzione' napoletana che è la pizza e di una macchina per la trascrizione fonetica che venne adottata più di un secolo fa dal Senato italiano ed è ancora in funzione, per finire con un approfondimento del concetto storiografico di invenzione della tradizione" si evidenzia infine.