Jhumpa Lahiri e l'amore per l'Italia: l'intervista di Gianni Riotta

Gianni Riotta incontra il premio Pulitzer Jhumpa Lahiri, l'intervista in onda martedì 7 marzo su Rai Storia.

"Origini bengalesi, nata a Londra e cresciuta a New York, la scrittrice Jhumpa Lahiri racconta il suo passato di sradicata in cerca di identità, un'identità che ancora oggi, a distanza di tanti anni dagli esordi letterari, è fatta di tensione verso l'ignoto, di viaggi perpetui nei luoghi del mondo e nei luoghi dello spirito" riferisce in un comunicato la Rai.



"Lo fa con Gianni Riotta in un incontro trasmesso da Rai Cultura martedì 7 marzo alle 22.10 su Rai Storia. Jhumpa Lahiri vince il premio Pulitzer nel 2000 - evidenzia la tv pubblica -, con la sua prima raccolta di racconti, 'L'interprete dei malanni', e da allora è nota nel mondo grazie alla sua narrativa intima e coinvolgente, fatta di personaggi che in qualche modo sono sempre vicine alle origini indiane, ma si confrontano e scontrano con l'occidente contemporaneo."



"Jhumpa Lahiri racconta come ha deciso, in anni recenti, di affrontare l'ennesima sfida nel viaggio della vita: quella di imparare nel profondo una nuova lingua, una lingua in grado di diventare nell'arco di poco tempo la nuova forma espressiva della sua scrittura. Lahiri parla e scrive in italiano con sorprendente padronanza e racconta di come Roma e gli italiani abbiano conquistato in fretta il suo cuore errante, di come il Belpaese sia stato in grado di placare, per ora, il tormento della ricerca costante di un'identità. I temi della contemporaneità, i percorsi letterari propri e quelli in cui si rispecchia, la riflessione sul mondo, questo e molto altro sono la materia dell'incontro tra Gianni Riotta e Jhumpa Lahiri, la scrittrice cittadina del mondo" si fa sapere in ultimo.