Ivano Fossati, la musica dai concerti allo studio: l'intervista a Gianni Riotta

Gianni Riotta incontra..., in onda martedì 9 maggio su Rai Storia.

"Musicista e cantautore tra i più raffinati del panorama italiano, Ivano Fossati è il protagonista dell'intervista di Gianni Riotta, in onda martedì 9 maggio alle 22.40 su Rai Storia. Sulla scena da più di quarant'anni, Fossati ha dichiarato in tempi recenti di non volersi più esibire dal vivo: dopo una carriera costellata di successi è giunta l'ora di studiare la musica per il solo piacere, un piacere inseguito da sempre" si diffonde in una nota dalla tv di Stato.



La Rai espone: "Fossati racconta il suo attaccamento a Genova, la passione nata da ragazzo ascoltando le canzoni dei Beatles e dei Rolling Stones, le prime esperienze con i Delirium e la lunga carriera solista attraverso i tanti generi musicali, frutto della curiosità e della ricerca incessante. Una ricerca, quella di Fossati, scaturita nelle tante collaborazioni, tra cui quelle con Mia Martini, Loredana Bertè, o ancora con il conterraneo Fabrizio De Andrè."



"Quattro decenni di storia del paese attraverso il filtro della musica leggera - si riferisce infine -, la miglior definizione, secondo Ivano Fossati, per rendere giustizia alla forma canzone, arte che sa essere popolare o sublime, colta e divertita, ma che sa sempre cogliere ed esprimere al meglio lo spirito del proprio tempo."