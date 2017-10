Italia e Gran Bretagna: Gianni Riotta incontra Jill Morris, su Rai Storia

Faccia a faccia con l'ambasciatrice inglese, in onda mercoledì 1 novembre su Rai Storia.

"Da Churchill a Shakespeare, dal Grand Tour alla Brexit: Gianni Riotta e l'Ambasciatrice britannica Jill Morris attraversano decenni di relazioni tra Italia e Gran Bretagna in 'Gianni Riotta incontra…', in onda mercoledì 1 novembre alle 22.10 su Rai Storia. L'attuale rappresentante del Regno Unito - che ospita Riotta nella residenza romana di Villa Wolkonsky - è la prima donna a ricoprire questo ruolo al tempo stesso prestigioso e molto delicato" si riferisce in un comunicato dalla tv di Stato.



"Oggi, infatti, la sfida della Gran Bretagna in Europa è rappresentata dalla gestione delle relazioni internazionali alla luce dei risultati del referendum su Brexit. Tuttavia, specifica Morris, le relazioni culturali, gli scambi commerciali e soprattutto la lunga amicizia che lega i due Paesi rimangono punti fermi sui quali impostare i rapporti di scambio nel prossimo futuro" prosegue la Rai.



Viene fatto sapere infine: "L'Europa - sostiene l'ambasciatrice - attraversa un periodo di crisi a cui far fronte con spirito di unità: l'emergenza migranti, il terrorismo, i nuovi assetti geopolitici e la globalizzazione sono sfide a cui Italia e Regno Unito non si devono sottrarre; e solo fortificando i rapporti diplomatici, politici ed economici queste sfide possono essere vinte."