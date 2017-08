Iran 1979. La caduta dello Shah e la rivoluzione islamica: il documentario

Stasera in tv: il doc sulla rivoluzione iraniana del 1979, in onda venerdì 4 agosto su Rai Storia.

"La rivoluzione iraniana del 1979 porta a una serie di sconvolgimenti politici e sociali che trasformano l'Iran da Paese monarchico in repubblica islamica, con una costituzione ispirata alla legge coranica. Temi approfonditi anche nella seconda puntata del documentario 'Iran 1979. La caduta dello Shah e la rivoluzione islamica' di Maziar Bahari, in onda venerdì 4 agosto alle 21.10 su Rai Storia, con un'introduzione della professoressa Marcella Emiliani" illustra in un comunicato la tv di Stato.

"Bahari - giornalista di Newsweek, regista e drammaturgo, arrestato in Iran durante i disordini per la nomina di Ahmadinejad per un secondo mandato - ha utilizzato materiali di repertorio di eccellente qualità presenti negli archivi della BBC, tra cui alcune interviste con Reza Pahlavi, l'ultimo Scià, e le conversazioni tenute con la vedova. Alla base della rivoluzione, il crescente scollamento tra il popolo e il loro re, il sorgere dell'opposizione khomeinista, i mutevoli interessi americani e il particolare ruolo di Israele nella crescita militare iraniana" informa infine la Rai.