Io sto con la sposa: il documentario sul viaggio clandestino dei migranti

In onda Documentari d'autore, sabato 28 ottobre su Rai Storia.

"Un poeta palestinese siriano e un giornalista italiano incontrano a Milano cinque palestinesi e siriani sbarcati a Lampedusa in fuga dalla guerra - viene fatto sapere in una nota della tv di Stato -, e decidono di aiutarli a proseguire il loro viaggio clandestino verso la Svezia. Una storia vera, raccontata da 'Io sto con la sposa' di Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e Khaled Soliman Al Nassiry, che Rai Cultura propone sabato 28 ottobre alle 22.10 su Rai Storia per 'Documentari d'autore'. Per evitare di essere arrestati come contrabbandieri però, i protagonisti decidono di mettere in scena un finto matrimonio coinvolgendo un'amica palestinese che si travestirà da sposa, e una decina di amici italiani e siriani che si travestiranno da invitati."



Dalla Rai informano in ultimo: "Così mascherati, attraverseranno mezza Europa, in un viaggio di quattro giorni e tremila chilometri. Un viaggio carico di emozioni che oltre a raccontare le storie e i sogni dei cinque palestinesi e siriani in fuga e dei loro speciali contrabbandieri, mostra un'Europa sconosciuta. Un'Europa transnazionale, solidale e goliardica che riesce a farsi beffa delle leggi e dei controlli della Fortezza con una mascherata che ha dell'incredibile, ma che altro non è che il racconto in presa diretta di una storia realmente accaduta sulla strada da Milano a Stoccolma tra il 14 e il 18 novembre 2013."