Il "video" dei voli di Otto Lilienthal su Rai5

Torna 'Argo' con focus sul pioniere del volo senza motore, in onda mercoledì 15 marzo su Rai Storia.

"Fu l'ultimo pioniere del volo senza motore, alla fine dell'Ottocento. Il suo nome era Otto Lilienthal, un tedesco 'pazzo' che si lanciava da una collina con ali autocostruite. Di quelle imprese restano solo fotografie che un videomaker olandese ha fatto diventare, pazientemente, una sequenza cinematografica" si riferisce in un comunicato dalla Rai.



La tv pubblica informa dunque: "La propone, per la prima volta in Italia, 'Argo', il programma condotto da Valerio Massimo Manfredi, in onda mercoledì 15 marzo alle 21.10 su Rai Storia, con una puntata dedicata al sogno. In primo piano il rapporto tra uomo e sogni - come nel caso del tedesco 'volante' - l'origine scientifiche, le interpretazioni e l'uso che nel corso della storia ne è stato fatto."



Viene osservato: "In particolare, lo storico Riccardo Brizzi approfondisce il rapporto tra sogni, visioni, profezie e propaganda politica; il neurologo Giuseppe Plazzi parla della medicina del sonno e delle cause scientifiche dell'attività onirica; e Isabella Insolvibile racconta dei sospetti con cui veniva vista l'interpretazione dei sogni nell'antica Roma."



Si specifica in ultimo: "E ancora, Nicolò Maranesi sfoglia i diari dei sogni infranti dei comunisti italiani; mentre Carlo Greppi riscopre un curioso venditore di sogni nell'Italia degli anni '20. Ad 'Argo' anche i cinquecento anni dell'Utopia di Thomas More, le visioni dei surrealisti, i luoghi da incubo del '900 e gli 'smorfiatori' napoletani."