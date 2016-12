Il vero volto di Babbo Natale: il documentario sull'origine di Santa Claus

"Babbo Natale, alias Santa Claus, è tra i personaggi più famosi al mondo. Ma qual è l'origine delle leggenda che lo circonda? È possibile ricostruire una sua storia? A questi interrogativi risponde il nuovo appuntamento con 'a.C.d.C'., in onda giovedì 22 dicembre alle 21.10 su Rai Storia, con l'introduzione del professor Alessandro Barbero" riferisce in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai si rivela in conclusione: "Il documentario 'Il vero volto di Babbo Natale' racconta il tentativo di un gruppo di ricercatori che ha provato a ricostruire il vero volto di Babbo Natale. La trovata è certamente spettacolare e provocatoria, ma documenta una ricerca accurata che coinvolge scienziati di varie discipline e ci porta in Italia, a Bari, dove sono custoditi i resti di San Nicola, indiziato numero uno come ispiratore della figura leggendaria di Babbo Natale."