Il rapimento di Aldo Moro dal Diario di un cronista, quello di Sergio Zavoli

Diario di un cronista, in onda domenica 14 maggio su Rai Storia.

"Attraverso il repertorio tratto dalla trasmissione televisiva 'La notte della Repubblica' del 1989 Sergio Zavoli ricostruisce gli eventi che seguirono, il 9 maggio 1978, il ritrovamento del corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro. Il nuovo appuntamento con 'Diario di un cronista' - in onda domenica 14 maggio alle 19.30 su Rai Storia - parte dalla telefonata del brigatista Valerio Morucci in cui annunciava la morte di Moro, per passare alla richiesta di dimissioni presentate in tale occasione dal ministro dell'Interno Francesco Cossiga (Democrazia Cristiana), ai funerali di Moro" viene comunicato della tv di Stato.



"In un'intervista a Zavoli, il brigatista Valerio Morucci racconta i pericoli del trasporto del corpo in via Caetani e il suo stato d'animo. Zavoli intervista separatamente anche i brigatisti Mario Moretti, Prospero Gallinari, Germano Maccari e Bruno Seghetti sulle loro azioni e sui pensieri nei giorni immediatamente successivi alla uccisione di Moro. Infine il figlio di Aldo Moro, Giovanni, racconta i suoi sentimenti nei confronti di chi lo ha ucciso" spiega in ultimo la Rai.