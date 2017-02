Il mondo secondo Colombo nella nuova serie di Rai Storia

"Dalla sua scoperta alla guerra civile, dalla storia del West all'immigrazione italiana. E' un viaggio nel tempo e nello spazio per conoscere più da vicino la degli Stati Uniti d'America quello proposto dalla nuova serie di Rai Storia, in onda dal 3 febbraio, ogni venerdì alle 22.10 Rai Storia" viene diffuso in una nota della tv di Stato.



Dalla Rai si evidenzia in conclusione: "Nel primo appuntamento, 'Il mondo secondo Colombo', obiettivo sulle quattro spedizioni con cui Cristoforo Colombo ha ridisegnato la carta del mondo e tracciato un confine temporale tra il medio evo e l'età moderna. Ma come è arrivato a cambiare così profondamente la storia? Nell'immaginario popolare Colombo è visto come l'uomo che aveva un'idea rivoluzionaria e che fece di tutto per affrontare l'opposizione di una società arretrata e superstiziosa per far approvare il suo progetto. La realtà, però, oggi appare diversa: Colombo sbagliò tutti i calcoli per il suo giro del mondo passando per l'Atlantico e la sua spedizione riuscì solo perché si imbatté in un continente fino a quel momento sconosciuto."