Il giorno in cui cadde il Muro: il documentario

Il documentario 'Il giorno in cui cadde il Muro', in onda giovedì 9 novembre su Rai Storia.

"Ventotto anni fa, il 9 novembre 1989, i cittadini di Berlino possono finalmente riattraversare il confine che divide in due la città. E' un giorno che non segna solo la riunificazione di Berlino - e dì li a poco dell'intera Germania - ma simbolicamente fa cadere la cortina di ferro e chiude della guerra fredda" viene rivelato in un comunicato della Rai.



La tv di Stato rende noto inoltre: "Una ricorrenza alla quale Rai Cultura dedica il documentario 'Il giorno in cui cadde il Muro', in onda giovedì 9 novembre alle 16.00 su Rai Storia, che ripercorre minuto per minuto quella giornata e la catena di imprevedibili eventi che ha portato a alla caduta del muro."



Si chiarisce infine: "Attraverso flashback e rimandi al passato viene raccontata la genesi della costruzione del muro, ciò che esso ha significato per i tedeschi e per il mondo intero, e le cause che hanno portato alla sua caduta e alla dissoluzione della Ddr, la Repubblica Democratica Tedesca. Tra gli intervistati, gli storici Giovanni Sabbatici, Marco Paolino, Christian Blasberg, Lutz Klinkhammer e i giornalisti Paolo Soldini e Michael Braun."