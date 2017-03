Il duello tra guelfi e ghibellini riemerge nelle Cronache dal Medioevo

'Cronache dal Medioevo', in onda da lunedì 27 marzo su Rai Storia.

"Il contrasto tra il potere del Papa e quello imperiale affonda le radici nell'incoronazione di Carlo Magno, ma continua a strisciare nei secoli successivi fino alla sua esplosione, 400 anni dopo, quando l'Imperatore Federico II di Svevia si oppone apertamente al potere papale conducendo battaglie e una lotta diplomatica piena di colpi bassi" si segnala in una nota dalla Rai.



Dalla tv di Stato concludono: "Una dura contrapposizione raccontata da Cristoforo Gorno nel nuovo appuntamento con 'Cronache dal Medioevo' in onda da lunedì 27 marzo alle 21.10 su Rai Storia, nel nuovo formato da sessanta minuti. Pochi decenni dopo la morte di Federico il campo di battaglia degli oppositori del Papa si sposta in Toscana. La battaglia di Campaldino è teatro del più famoso scontro tra guelfi e ghibellini, vi partecipa perfino un giovanissimo Dante Alighieri. Oltre alla vita di Dante, Campaldino segna anche la storia italiana, con il consolidarsi dell'egemonia guelfa fiorentina e il tramonto dei ghibellini."