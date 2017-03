Il Tempo e la Storia di Oscar Wilde raccontato dal professor Lucio Villari

'Il Tempo e la Storia', in onda venerdì 31 marzo su Rai3.

"Oscar Wilde nasce nel 1856 a Dublino, da una buona famiglia protestante. Il padre William è l'oculista ufficiale della Regina Vittoria, nonché prolifico autore di opere scientifiche. La madre, Lady Wilde, è una poetessa che ama a tal punto l'Italia da dichiararsi discendente di Dante Alighieri" si espone in una nota dalla Rai.



"Nei suoi continui soggiorni a Parigi Oscar diventa scrittore e drammaturgo - spiega la tv pubblica -, ed entra in contatto con i maggiori artisti francesi, da Stéphane Mallarmé a Emile Zola. Un personaggio analizzato dal professor Lucio Villari con Michela Ponzani a 'Il Tempo e la Storia', il programma di Rai Cultura in onda venerdì 31 marzo alle 13.15 su Rai3 e alle 20.30 su Rai Storia."



"Nelle sue commedie Wilde si fa continuamente beffe delle idee convenzionali e dei valori correnti, che colpisce con dialoghi scoppiettanti ed efficaci aforismi. Anche se raggiunge il successo con opere che fanno divertire, sottopone la società vittoriana a un esame profondo, cercando di farne emergere gli spietati principi oltre la patina superficiale di una moralità bigotta" si prosegue.



Si riferisce in ultimo: "E' una scelta che implicherà un grosso prezzo. Lo scandalo provocato dalla sua vita privata, e portato a pubblico processo, condurrà Wilde a una caduta altrettanto rapida della sua ascesa. Il suo anticonformismo e il modo lucido con cui Wilde guarda alla società, restano, a oltre cent'anni di distanza, di forte attualità."